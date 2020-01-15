بحضور نجوم الفن.. بشرى تنشر صورا جديدة من عيد ميلاد درة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا جديدة من احتفال نجوم الفن بعيد ميلاد درة.
وحضر الحفل الفنانة يسرا والفنانة بشرى والفنانة دنيا سمير غانم والفنان أمير شاهين والفنان أحمد رزق والإعلامي رامي رضوان والفنانة مها أبو عوف والفنان تامر هجرس والفنان خالد سليم والكاتبة إنجي علاء والفنانة هند عبدالحليم وشريف رمزي وريهام عبدالغفور.
واحتفلت الفنانة درة بعيد ميلادها الـ40، وسط مجموعة من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات وصور من حفل عيد الميلاد.
وظهرت درة في أحد الفيديوهات وهي ترقص على أغنية "انزل يا جميل في الساحة" للفنان وليد توفيق.
وتحتفل الفنانة درة بعيد ميلادها الـ40، إذ إنها من مواليد 13 يناير عام 1980".
وشاركت درة، مؤخرا، في مسلسل "بلا دليل"، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام، جمال عبدالناصر.
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