"مين حبيب بابا".. كارمن سليمان وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة زوجها الفنان مصطفى جاد ونجلهما زين، تحتفل بها بعيد ميلاد الأخير. وكتبت كارمن: "بنحبك قوي يا مجننا". فيما نشر الموزع مصطفى جاد، صورة لهما من الاحتفال، وعلق عليها: "مين حبيب بابا". يُذكر أن كارمن سليمان تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017، وأنجبت ابنها زين.

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