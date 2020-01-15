"جرادة مالحة" فيلم سينمائي جديد لمخرجه إدريس الروخ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:40 صباحاً - بدأ المخرج المغربي إدريس الروخ قبل شهرتصوير فيلم سينمائي جديد بعنوان "جرادة مالحة" بمنطقة أزرو.

عنوان الفيلم "جرادة مالحة" من خلال عنوانه يمثل جزءًا من الثقافة الشعبية التي يفتخر الروخ بأن تكون منبعاً لإلهامه، حيث تذكرنا بـ"التعويذة" الشعبية التي طالما حكتها لنا جداتنا في طفولتنا...

نقلة نوعية

ويشارك في الفيلم والذي كتب السيناريو الخاص به كل من إدريس الروخ وعدنان موحاجة، عدد من الوجوه الفنية المعروفة من بينها عبدالرحيم المنياري، كريم بولمال، والممثلة فاطمة الزهراء بناصر، إضافة إلى الموهبة الشابة الصاعدة منى الرميقي وآخرون.

واعتبر الروخ في تصريح لإحدى المواقع المحليةأن الفيلم الجديد "نقلة نوعية في مساره كمخرج، خاصة أنه فيلمه السينمائي الأول بعد تجارب مختلفة في التلفزيون".

وكان المركز السينمائي المغربي قد أعلن في تقرير سابق له عن حصول مشروع فيلم "جرادة مالحة" على منحة 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم) ضمن قائمة طويلة من الأفلام وصلت إلى 25 فيلماً منها 21 فيلماً طويلاً ومشروعا فيلمين وثائقيين، ومشروعا فيلمين روائيين قصيرين تدارستها لجنة الدعم السينمائي (أو لجنة التسبيقات على المداخيل المالية)، برسم الدفعة الرسمية الأولى للسنة الفائتة 2019.

إدريس الروخ

ولد المخرج و الممثل المغربي إدريس الروخ في 5 من يوليو 1968 في مدينة مكناس في شمال شرق المغرب.

عام 1993 إقترح عليه الملحن الموسيقي المغربي أحمد صياد دوراً في الأوبرا "قلادة الحيل"،وبهذا الدور سافر إلى فرنسا وحصل على منحة للدراسة بالكونسيرفاتوار الباريسي سنتي 1995 و 1996.

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بعد عودة إدريس الروخ من فرنسا عين أستاذ للفن بمندوبية الثقافة بمكناس وتفرغ لكتابة واقتباس وإخراج مجموعة من المسرحيات مع فرقة مسرح السبعة.

1998 قام إدريس الروخ برفقة المسرحي العراقي جواد الأسدي بجولة بالسويد ،استغرقت نصف السنة مسرحية "الأنسة جولي" و شخص فيها الروخ دوراً جديداً ، جعل الصحافة السويدية تطلق عليه لقب "أنطوني كوين" المغرب .

عام 1999 بعد عودة إدريس الروخ من السويد وجد في انتظاره مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية : مثل في فيلم "الجاسوس"لمخرجه حكيم النوري" ،"أسرار صغيرة" لعزيز السالمي،والمسلسلات "دواير الزمان " لفريدة بورقية ،و"خلخال الباتول" لجمال بلمجدوب .

عام 2004 و2005 قدم إدريس الروخ عدة مسرحيات منها "بلادي" و "الرقصة الأخيرة".

عام 2006 قدم إدريس الروخ "رقصة الريح" وعام 2008 "صوت مزدوج".

عام 2010 و2011 أخرج إدريس الروخ سيتكوم "كلنا جيران" الجزء الأول و الثاني.

فيلم "كاريان بوليود" للمخرج ياسين فنان سنة 2015 ، و فيلم "دلاس" لمخرجه علي مجذوب سنة 2016 .

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