خليل الرميثي يشعل تريندات السعودية ببكائه على رفيق عمره

أشعل الفنان خليل الرميثي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار صور بكائه.

وبكى الفنان الكوميدي خليل الرميثي، في جنازة رفيق عمره ومواطنه الفنان الشهير، علي الغرير، الذي توفي

الأحد، وبدا الرميثي المعروف بلقب "جسوم"، في فيديو متداول، حزينًا يبكي بحرقة أمام قبر الراحل علي الغرير “طفاش”، بعد الانتهاء من مراسم الجنازة في البحرين صباح الإثنين الماضي.



وطلب الرميثي من متابعيه، الدعاء لزميله، وقال عبر تويتر: "حبيبي ومعلمي وأخوي وكل شيء في الدنيا، علي الغرير في ذمة الله، ادعوا له".

وأضاف الرميثي: "الغرير يعتبر أكثر من حبيبي ومعلمي وأخي، تعلمت منه الكثير وهو سبب نجاحي في طفاش، واعتبره جزءً كبيرًا مني ومن مشواري في الفن واليوم أنا منهار لرحيله".