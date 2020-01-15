بثينة الرئيسي تغضب الشعب الكويتي بسبب السلطان قابوس

أشعلت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، بسبب غضب الشعب الكويتي منها.

واعتذرت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، للشعب الكويتي عقب نشرها صورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد، مع رئيس العراق السابق صدام حسين، وقد تعرضت لهجوم حاد من المتابعين

الكويتيين بعد نشر الصورة عبر "سناب شات".

وقالت الرئيسي للجمهور الكويتي باكية، إنها لم تقصد نشر الصورة لوجود صدام حسين إلى أنها رأت في الصور المنشورة صورة السلطان قابوس فقط، مؤكدة حبها لدولة الكويت، وأنها تعتبر نفسها مواطنة كويتية ودرست

في الكويت وزوجها كويتي.وتابعت: "ما أقدمت عليه خطأ وغير مقصود، هذه الصورة جاءت من أحد متابعيني، ولم أقم بمراجعتها قبل نشرها، هذا خطأي وأعترف به وكان مفروض أرجع كل الصور ولكن حالتي ما سمحتش إني أرجع كل بوست".

ورغم ذلك لم يتقبل البعض دموع بثينة حيث طالبوها بالظهور إعلاميًا وتقديم الاعتذار، مؤكدين أنها لم تكن معروفة لولا أن الفنانين الكويتيين هم من أظهروها وجعلوها مشهورة.