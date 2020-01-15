محامي فادي الهاشم يكشف للمرة الأولى سر ال ١٧ رصاصة



أكد الوكيل القانوني لفادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، المحامي غابي جرمانوس، أن موكله "ليس خبيرا عسكريا، بل هو شخص تعرض لوهلة لحالة عصـ.ـبية، وأي شخص مكانه كان تصرف مثله”، بحسب تصريحاته لصحيفة “الراي” الكويتية في تبريره لإفراغ الهاشم ١٧ رصاصة في جسد الشاب الذي اقتحم فيلته.

وأضاف جرمانوس: “ولو كان معه 100 طلـ.ـقة لكان أطلـ.ـقها، إن تصرف الدكتور فادي مشروع، وأي شخص مكانه كان تصرف مثله لو كان مكانه، لو كان الشخص المقنع من أقرباء الدكتور فادي، وحصلت ظروف مماثلة، لكان تصرف معه بنفس الطريقة، ونحن نتكلم في الحادثة عن شخص مقنع أشهر مسـ.ـدسه في بيته، فكيف يمكن أن يتصرف معه؟”.

وعما إذا كان المسـ.ـدس الذي كان بحوزة فادي الهاشم، وقت الحادثة، أوتوماتيك أو يطلـ.ـق طلـ.ـقة طلـ.ـقة، أوضح عابي جرمانوس أن المسـ.ـدس من نوع “غلوك” (Glock) رَشَقي.

أكثر من مطلـ.ـق للنـ.ـار؟

كما نفى “جرمانوس” شـ.ـائعة أخرى متداولة، وهي أن هناك أكثر من شخص أطلـ.ـق النـ.ـار على الشاب السوري محمد الموسى، وليس الدكتور فادي الهاشم لوحده، بسبب إصـ.ـابة القتـ.ـيل من الخلف والأمام، وأكد أن “مطلـ.ـق النـ.ـار هو الدكتور فادي الهاشم فقط، وبسبب قرب المسافة التي أطلـ.ـق منها الرصـ.ـاص، فإنه خرق جسم القتـ.ـيل من ناحية إلى ناحية أخرى، المسافة التي كانت تفصل بينهما لا تتعدى مترا واحدا أو المترين”.

وعن السبب وراء الطلب من الطـ.ـبيب الشـ.ـرعي إعادة الكشف على الجـ.ـرح الذي أصـ.ـيبت به نانسي عجرم في قدمها، أوضح غابي جرمانوس، أنه “سبق أن كشف الطـ.ـبيب الشـ.ـرعي على إصـ.ـابة نانسي عجرم، وهي روت كل ما حدث معها. لا يوجد شيء مخفي أو شيء يحاولون اكتشافه في التحـ.ـقيقات ولم يكن معروفا سابقا”.



وتابعك “الإفادة الأولية لفادي الهاشم أدلي بها، ويتابَع التحـ.ـقيق حولها ولا يوجد شيء إضافي. الأجهزة الأمنية تدخلت والطـ.ـبيب الشـ.ـرعي كشف على الجـ.ـثة”.

أكد محامي فادي الهاشم، أنه “لا توجد لدى نانسي عجرم أو زوجها معرفة بهذا الشخص، وهو لم يعمل يوما عندهم. هما لا يعرفانه نهائيا”.

وتابع متسائلا باستنكار:

“هل الشخص الذي لديه حق مادي عند شخص آخَر، يذهب الى بيته ملثما عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل وهو يحمل مسـ.ـدسا؟”.

وسبق لنهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة، نانسي عجرم، أن نفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة الآن”، على فضائية “الحدث” أن يكون الشاب السوري محمد الموسى المقـ.ـتول قد عمل سابقا لدى نانسي وعائلتها، قائلا: “أتأسف كثيرا عند سماعي لهذا الكلام الكاذب، وأكد أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان الشاب السوري محمد الموسى… ولا يوجد سابق معرفة به”.

ورفض محامي فادي الهاشم، الكشف عن العديد من الأمور، لأنها ما زالت قيد التحـ.ـقيق، ومنها أن الرصـ.ـاصة لا يصدر عنها شظايا، كما أنها رفض توضيح ما إذا كان من الممكن أن تتضامن نانسي عجرم إنسانيا مع عائلة وأبناء القتـ.ـيل، موضحا أن الأمور الإنسانية والعاطفية لا تدخل في نطاق عمله، وأن واجباته هي إنهاء هذا الملف قضائيا وقانونيا.

واختتم غابي جرمانوس تصريحاته قائلا:

“كل الأسئلة والتكهنات وما يدلي به بعض العرافين نقول لهم نحن نحتكم إلى القضاء ثم القضاء ثم القضاء، وعلى رأسه القاضية غادة عون”.

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