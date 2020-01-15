معلومة خطيرة عن قتيل فيلا نانسي عجرم

لا تزال حادثة قتل محمد موسى في فيلا نانسي عجرم على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تكون الكلمة الفصل في هذه الحادثة للقضاء اللبناني الذي لا يزال يحقق مع الهاشم في القضية. وقد إنتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي نسخة عن صورة إقامة القتيل، تشير إلى أنه كان يقيم في لبنان بطريقة غير قانونية، إذ بدا واضحاً أنه انتهت صلاحيتها منذ أربعة أشهر، بتاريخ 5 أيلول\سبتمبر 2019، كما أظهرت البطاقة أنه من مواليد 1 كانون الثاني\يناير 1989 ورقمه الوطني: 07100078680 نسخة عن اقامة محمد موسى Advertisements وتأتي هذه الصورة لتؤكد ان محمد كان يعمل بصورة غير شرعية في لبنان، ما ينفي ما يقال عن أنه كان يعمل في فيلا نانسي عجرم. محمد موسى إقرئي أيضًا: نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في زوج شقيقة محمد منير اصالة: الناس بتصدقني في الكآبة فقط إنما في الفرح لأ

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