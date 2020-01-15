شاهد.. فيفي عبده بوصلة رقص جديدة: “بشويش عليا انا وحدانية”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 03:53 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو، بفستان طويل مكشوف الصدر وهي ترقص في احدى المناسبات على انغام اغنية “بشويش عليا” للفنانة المصرية امينة.

من ناحية أخرى، انتهت فيفي عبدة من تسجيل دويتو جديد مع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، يحمل اسم ” يا هزة الأرض” من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي حمادة عصمت، وهندسة صوت محمد الجيار، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب،