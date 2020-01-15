عاصى الحلانى يحذر من محاولات سرقة حسابه على "إنستغرام"

كشف المطرب عاصي الحلاني، عن تعرض حسابه على موقع تبادل الصور الشهير "إنستغرام"، للسرقة من مجهولين، فيما يحاول فريقه التقني استرجاع الحساب.

ونوه عاصي الحلاني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، عن هذه المشكلة لجمهوره ومتابعيه على "إنستجرام"، حيث قال: "لكل الأحباء المتابعين على إنستجرام هناك من يحاول سرقة الحساب، والآن نحاول ونعمل على توقيف ما يجرى.. وإن شاء الله غدًا يعود كل شىء إلى طبيعته".

من ناحية أخرى، انتهى عاصي الحلاني، من تسجيل أغنيات ومكساج والماستر الخاص بألبومه الجديد المقرر طرحه في مطلع 2020، ويضم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

عاصي الحلاني يغني للوطن على ضوء ما يشهده لبنان

عاصي الحلاني يصدم الجمهور بصورة من المستشفى