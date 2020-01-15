القاهرة - لايف ستايل
كشف المطرب عاصي الحلاني، عن تعرض حسابه على موقع تبادل الصور الشهير "إنستغرام"، للسرقة من مجهولين، فيما يحاول فريقه التقني استرجاع الحساب.
ونوه عاصي الحلاني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، عن هذه المشكلة لجمهوره ومتابعيه على "إنستجرام"، حيث قال: "لكل الأحباء المتابعين على إنستجرام هناك من يحاول سرقة الحساب، والآن نحاول ونعمل على توقيف ما يجرى.. وإن شاء الله غدًا يعود كل شىء إلى طبيعته".
من ناحية أخرى، انتهى عاصي الحلاني، من تسجيل أغنيات ومكساج والماستر الخاص بألبومه الجديد المقرر طرحه في مطلع 2020، ويضم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.
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كانت هذه تفاصيل خبر عاصى الحلانى يحذر من محاولات سرقة حسابه على "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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