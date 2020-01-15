اعترافات مفاجئة لابن أحمد السقا في أول ظهور إعلامي

تحدث ياسين ابن الفنان أحمد السقا بكل صراحة في أمور عدة خاصة به في أول ظهور إعلامي، منها حقيقة مرضه النفسي الذي أشيع عنه، وتفاصيل فيلمه الجديد الذي سيتم تصويره في أمريكا. نفى ابن أحمد السقا معاناته مع الاكتئاب، مشيراً إلى أن المنشور الذي نشره وتحدث عن المرض النفسي أساء البعض فهمه، فهو كان يدعم به شخص قريب منه وأراد وقتها أن يقوم بعمل وعي للجمهور، ولكنه لم يكن يقصد نفسه.

وكشف ابن أحمد السقا خلال حديثه العفوي أنه حصل على منحة من قبل إحدى الجامعات في نيويورك، ليؤكد بطرافة أن قبوله فيها لا يمكن أن يتم وصفه بالواسطة قائلاً: "ديه بقى مش هيقولوا فيها واسطة". وتطرق ابن أحمد السقا عن تجربته الجديدة التي يخوضها وهي إخراج فيلم بعنوان "الصبي الأزرق"، مشيراً إلى أن العمل سوف يصور في نيويورك نظراً لأنه يدرس هناك، ومن المنتظر أن يعرض هذا العام 2020.

من جهة أخرى، حرصت المذيعة مها الصغير والدة ياسين أحمد السقا على نشر مقطع من لقاء ابنها من برنامج Trending، وعلقت عليه بكلمات من القلب قائلة: "ربما يبدو شبه والده ولكنه نسخة كربونية مني، فلدينا نفس الذوق ونتشارك نفس الشغف بالأفلام ونقرأ ذات الكتب".

وأضافت مها الصغير قائلة: "ودائماً ما نفكر كيف نستطيع أن نحدث أثراً ونعمل في المجتمع الذي نعيش فيه، أنت رجلي وصديقي المقرب...أحبك يا رجلي الصغير"، وحرص ياسين أحمد السقا على الرد على كلمات والدته فكتب لها تعليقاً على رسالتها المليئة بالحب قائلة: "أحبك".

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