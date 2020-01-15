وثيقة من وزارة العمل اللبنانية لقتيل فيلا نانسي عجرم قد تحسم القضية

دون مقدمات ظهرت وثيقة إقامة المواطن السورى قتيل فيلا نانسي عجرم، وتحمل بيانات شخصية للسوري محمد حسن الموسى، قد تكشف الحقيقة.

الوثيقة تم تداولها على نطاق واسع، وعلق البعض على الوثيقة بأنها ستكون محل نظر القانون اللبناني، ولصالح نانسي وزوجها فادي الهاشم، إذ ظهر في الإقامة، التي تكون عادة مؤقتة وتقدم للرعايا السوريين من الجمهورية اللبنانية، أن تاريخها منتهي الصلاحية منذ سبتمبر الماضي، ولم يتم تجديدها، ما يشير إلى أن القتيل لم يكن يحق له العمل في لبنان سواء بمنزل نانسي وزوجها أم غيره.

وكانت قناة MTV قد نشرت في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر وجه مقتحم المنزل قبل أن يضع القناع على وجهه، وقالت إن الفيديو يظهر سارق منزل عجرم والهاشم، كما ظهر في مقطع جديد متداول شخص يتجول في الشارع الرئيسي قبل أن يقترب من أسوار المنزل، إلا أنه لم يكشف دخول هذا الشخص إلى المنزل من عدمه.

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