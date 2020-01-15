حملة تنمر على حمادة هلال تعرف على السبب

اتعرض الفنان حماده هلال لحملة سخرية وتنمر من قبل عدد من متابعي تويتر بسبب تسمية نفسه في تعريف البروفايل الخاص به " مطرب ومغني"وهو ما اثار الجدل.
وعلى هذا الاساس تصدر حماده هلال لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر ، وتساءل الكثيرين " ازاي مطرب ومغني".
وكانت اغنية تشرب شاي لحماده هلال التي طرحها مؤخرا حققت نجاحا كبيرا .
وشارك حماده هلال في سباق المارثون الرمضاني السابق بمسلسل ابن الاصول.
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