حملة تنمر على حمادة هلال تعرف على السبب

اتعرض الفنان حماده هلال لحملة سخرية وتنمر من قبل عدد من متابعي تويتر بسبب تسمية نفسه في تعريف البروفايل الخاص به " مطرب ومغني"وهو ما اثار الجدل.

وعلى هذا الاساس تصدر حماده هلال لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر ، وتساءل الكثيرين " ازاي مطرب ومغني".

وكانت اغنية تشرب شاي لحماده هلال التي طرحها مؤخرا حققت نجاحا كبيرا .

وشارك حماده هلال في سباق المارثون الرمضاني السابق بمسلسل ابن الاصول.

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