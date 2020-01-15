شكرا لقرائتكم خبر عن كافية سعد الصغير يثير الجدل.. حى الدقى يغلقه.. والفنان: غرامة بسبب الدى جى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان سعد الصغير عدم صحة ما أعلنته محافظة الجيزة عن قيام حى الدقى بشن حملة مكبرة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، لإيقاف افتتاح الكافيه، الذى يمتلكه بشارع جدة، لعدم حصوله على ترخيص، وتسبب فى إزعاج المواطنين وقاطنى الشارع.

وقال الصغير لـ"الخليج 365" أن الكافيه يعمل وتم عمل الافتتاح بشكل طبيعى وحضرت المطربة أمينة، وعدد من أصدقائى وجيراني وحصلت على تراخيص سياحة قبل الافتتاح ولكن ما حدث أنه سيتم دفع غرامة بسبب الدى جى.

وكان حى الدقى أعلن أنه تم شن حملة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واستجابة لشكاوى المواطنين، وصادرت الحملة التى قادها رئيس حى الدقي محتويات الكافية الخاص بالفنان سعد الصغير بشارع جدة بالمهندسين وإيداعها مخازن الحى، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.

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وشن حى الدقى حملة مكبرة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، لإيقاف افتتاح كافيه بشارع جده، يملكه الفنان سعد الصغير، لعدم حصوله على ترخيص وتسبب فى إزعاج المواطنين وقاطنى الشارع، وتمت الحملة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واستجابة لشكاوى المواطنين، وصادرت الحملة التى قادها رئيس الحى محتويات الكافية وإيداعها مخازن الحى، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.