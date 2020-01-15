كافية سعد الصغير يثير الجدل.. حى الدقى يغلقه.. والفنان: غرامة بسبب الدى جى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان سعد الصغير عدم صحة ما أعلنته محافظة الجيزة عن قيام حى الدقى بشن حملة مكبرة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، لإيقاف افتتاح الكافيه، الذى يمتلكه بشارع جدة، لعدم حصوله على ترخيص، وتسبب فى إزعاج المواطنين وقاطنى الشارع.
وقال الصغير لـ"الخليج 365" أن الكافيه يعمل وتم عمل الافتتاح بشكل طبيعى وحضرت المطربة أمينة، وعدد من أصدقائى وجيراني وحصلت على تراخيص سياحة قبل الافتتاح ولكن ما حدث أنه سيتم دفع غرامة بسبب الدى جى.
وكان حى الدقى أعلن أنه تم شن حملة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واستجابة لشكاوى المواطنين، وصادرت الحملة التى قادها رئيس حى الدقي محتويات الكافية الخاص بالفنان سعد الصغير بشارع جدة بالمهندسين وإيداعها مخازن الحى، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.
وشن حى الدقى حملة مكبرة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، لإيقاف افتتاح كافيه بشارع جده، يملكه الفنان سعد الصغير، لعدم حصوله على ترخيص وتسبب فى إزعاج المواطنين وقاطنى الشارع، وتمت الحملة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واستجابة لشكاوى المواطنين، وصادرت الحملة التى قادها رئيس الحى محتويات الكافية وإيداعها مخازن الحى، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.
من ناحية أخرى يشارك سعد الصغير فى بطولة مسرحية "لوكاندة الاوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن اخراج اشرف زكى والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى إحدى عروض مسرح مصر.
وكان سعد قد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.
ومن ون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.
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