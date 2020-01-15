شكرا لقرائتكم خبر عن على الكسار.. سمى نفسه على اسم عائلة والدته.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي الكسار واحد من أهم نجوم الكوميديا في الوطن العربي، حيث ما زالت أعماله الفنية التي قدمها بفترتي الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي عالقة بأذهان عشاقه ومحبيه حتى الآن، واليوم تحل ذكرى وفاة على الكسار الـ 63، حيث توفى النجم الشهير بعد صراع مع المرض.



الكسار الكسار

و لم يعلم الكثيرون أن علي الكسار اسمه الحقيقي على خليل سالم قد أخذ اسمه الفني " الكسار " من عائلة والدته التي تدعي (زينب على الكسار) و كان البعض يتوقع أن لقب " الكسار" هو لعائلته والده .

Advertisements



علي الكسار و اسماعيل ياسين علي الكسار و اسماعيل ياسين

يذكر أنه قد ذاعت شهرة علي الكسار ودخل في منافسة قوية مع الكوميديان الكبير نجيب الريحاني لذلك فقد ابتدع الكسار شخصية (عثمان عبد الباسط) النوبي التي حققت نجاحا مذهلا، وذلك بهدف منافسة شخصية (كشكش بيه) التي كان يقدمها الريحاني .

وكانت شهرة علي الكسار في ازدياد مستمر مما يجعل المنتجين يتهافتون على التعاقد معه لتقديم الكثير من الاعمال الفنية ، لكن قبل وفاته بسنوات بدأ نجمة ينطفئ وتقل أعماله الفنية ، و من أشهر الاعمال السينمائية التي قدمها علي الكسار " علي بابا و الأربعين حرامي " و " سلفني 3 جنية " و " علي اد لحافك " و " ورد شاه " و" لست ملاكا " و " أمير الانتقام " ، و غيرها من الأعمال الناجحة .