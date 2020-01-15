بثينة الرئيسي تبكي وتوجه رسالة اعتذار للشعب الكويتي.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي لهجوم شديد من جمهورها الكويتي، بعد نشرها صورة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع السلطان الراحل قابوس.
الفنانة العمانية حذفت الصورة، ونشرت مقطع فيديو على تطبيق “سناب شات”، ظهرت فيه وهي تبكي ووجهت اعتذار للشعب الكويتي.
بثينة أكدت انها لم تقصد نشر صورة لصدام حسين لكنها رأت فى الصور المنشورة صورة السلطان قابوس فقط دون أن تلتفت لمن معه، مؤكدة حبها لدولة الكويت، أنها تعتبر نفسها مواطنة كويتية ودرست فى الكويت، كما أن زوجها كويتى الجنسية.
الفنانة العمانية قالت: “ما أقدمت عليه خطأ وغير مقصود، هذه الصورة جاءت من أحد متابعيني، ولم أقم بمراجعتها قبل نشرها، هذا خطئي وأعترف به و كان مفروض أرجع كل الصور ولكن حالتى ما سمحتش انى أرجع كل بوست”.
وكان سلطان عُمان قابوس بن سعيد قد توفي مساء الجمعة 10 يناير 2020 بحسب ما اعلنت وكالة الانباء العمانية الرسمية.
وقالت الوكالة على موقعها وحسابها في تويتر “ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم” الذي توفي مساء الجمعة 10 يناير.
كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.
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