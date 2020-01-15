أول صورة لنجوى كرم من برنامج «ذا فويس سينيور»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، باول صورة لها من برنامج «ذا فويس سينيور».

نجوى كرم، علقت على الصورة قائلة: “هادي أول حلقة من ذا فويس سينيور التجربة رائعة إن شاء الله بتعجبكم”، وتألقت نجوى كرم بإطلالتها حيث ارتدت فستان أسود قصير واختارت تسريحة شعر مرفوعة.

لجنة البرنامج مكونة من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

Advertisements

البرنامج منبثق عن “The Voice”، إذ يبحث عن المواهب الغنائية بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ60 عامًا، والبرنامج مؤلف من أربع حلقات فقط يبدأ عرضه بعد انتهاء “The Voice kids” وينتهي قبل بدء شهر رمضان، ستصوّر جميعها في استوديوهات MBC وسيعرض على قناتي MBC وLBCI قبل حلول شهر رمضان المقبل.

يذكر أن نجوى كرم، دخلت مؤخرًا موسوعة جينيس للأرقام القياسية بحفل رأس السنة الذي احيته الفنانة في مدينة رأس الخيمة بالإمارات.

وكالة «أ.ف.ب» العالمية وصفت الحفل بالأهم في الشرق الأوسط، حيث تضمنت السهرة الغنائية عروض استثنائية للمفرقعات النارية احتفالاً بدخول العام الجديد، ودخلت الفنانة الموسوعة العالمية برقمين قياسين، وهما «”أكبر عدد من الطائرات من دون طيار لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد” و”أطول شلال من الألعاب النارية في العالم” بامتداد 4 كيلومتر».