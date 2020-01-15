ماذا قالت سلام سعد عن رفض نوال الزغبي التبرع بـ 300 دولار لأسرة فقيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا بخبر يتحدث عن رفض النجمة الذهبية نوال الزغبي التبرع لأسرة فقيرة بمبلغ 500 ألف ليرة لبنانية وذلك نتيجة تسميتها من قبل البوب ستار رامي عياش ضمن برنامج إذاعي يبث عبر أثير "صوت الغد"، إذ تستند فكرة البرنامج الإذاعي على إشراك النجوم في تحد يقومون من خلاله بتسمية بعضهم من أجل التبرع بمبلغ 500 ألف ليرة لبنانية يوميا أو ما يعادل 300 دولار تقريبا لعائلات محتاجة.

لكن اللافت، أن النجمة نوال الزغبي قد رفضت هذا التحدي، ما دفع إذاعة "صوت الغد" عبر حسابها الخاص على تويتر نشر فيديو للإعلامية دانييل قزح معلنة قرار نوال الزغبي، كما أكدت أن هذه الخطوة قد توقف البرنامج قائلة: " هل رح يتوقف برنامج المساعدات "نحنا مندفع" برفض الفنانة نوال الزغبي قبول التحدي؟". وكأن هذا البيان كان يحاول استعطاف الرأي العام مهددين بتوقف البرنامج وتحميل المسؤولية كاملة للنجمة نوال الزغبي التي لم تقم بأي خطأ سوى أنها عبرت عن قناعاتها.

وقد دفعت ردة فعل الإذاعة، مدير أعمال الفنانة نوال الزغبي وشقيقها مارسيل غانم للرد على التغريدة التي أعلن من خلالها البيان معلقا بالقول: "أنا كيف بدي أوثق بمؤسسة إعلامیة مكسورة مالیا وموظفينا مش عم يحصلوا على حقوقن من سنين.. وعم يشكوا بالسر من المعاملة السيئة اللي عم يتعرضولا والتجاهل والتقصير بدفع مستحقاتن".

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وأضاف: "نحنا لما بدنا نعمل خير منعملو بالسر. ما في حدا يفرض شي على حدا. عيب هالأسلوب ومؤسفة الحالة اللي وصلها البعض"!.

تجدر الاشارة، الى أنه وفقا لمصادرنا الخاصة فقد عرضت النجمة الذهبية نوال الزغبي لتكون أولى النجوم في هذا البرنامج، إلا أنها اعتذرت عن المشاركة وذلك ليقينها أنه بإمكانها القيام بهكذا مبادرة إنسانية بعيدا عن الدعاية الإعلامية.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد، إذ اعتبرت أن من حقها قبول التحدي من عدمه، مؤكدة أن هناك خطأ أرتكب من قبل البرنامج.