دعوى قضائية جديدة ضد ريهام سعيد بسبب تصريحاتها الأخيرة

عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن صدمتها بعد أن قامت سيدتان من أصحاب الوزن الزائد برفع دعوى قضائية ضدها، بسبب تصريحاتها الخاصة بمرضى السمنة.

وكشفت ريهام سعيد عن محاكمتها للمرة السادسة بسبب تصريحها الخاص عن مرضى السمنة الذي فتح النار عليها، وذلك بعد أن رفعت سيدتان دعوى قضائية ضدها بتهمة الإساءة لهما.

وعلقت ريهام سعيد على خبر محاكمتها للمرة السادسة بسبب تصريحها عن مرضى السمنة قائلة عبر انستجرام: "بعد كل اللي عملته أنا أساءت للشعب المصري !!.. حسبي الله ونعم الوكيل بتحاكم للمرة السادسة والحكم بكره.. حسبي الله ونعم الوكيل".

تفاعل متابعو ريهام سعيد مع خبر تعليقها الذي كشف صدمتها من مواصلة ملاحقتها بسبب تصريحها عن مرضى السمنة، ليكتب أحدهم لها: "أنها قامت بأعمال خير كثيرة ولكن بعضها قد يبدو أنه رائع ولكن تعليقها على الأمر حوله لسيئ". ويبدو أن كلام المتابع أثار استياء ريهام سعيد التي ردت عليه سريعاً: "والله؟ اتحاكم 3 مرات عشان قولت إن التخان عبء؟ يا شيخ اتق الله".

يأتي تعليق ريهام سعيد، بعد أن أقامتا سيدتان من منطقة إمبابة دعوى قضائية ضدها، بسبب تعليقها على مرضى السمنة، مشيرين إلى أن ما قالته يعد سخرية من السيدات البدينات.

يذكر أن دعوى السيدتين ضد ريهام سعيد رفعت عن طريق المحامي أشرف ناجي، الذي سبق وأن أقام دعوى ضدها في أكتوبر 2019 يتهمها بالإساءة لسيدات مصر، إلا أن المحكمة قضت وقتها بعدم قبول الدعوى نظراً لأن الإعلامية المصرية لم تسيء إلى المحامي مقيم الدعوى بشكل مباشر.

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