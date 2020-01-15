ريم البارودي تعترف برد فعلها عند لقائها بأحمد سعد وجهًا لوجه

تحدثت الفنانة ريم البارودي عن علاقتها بطليقها الفنان أحمد سعد، وما حدث بينهما عندما التقيا صدفة مؤخراً في أحد الأماكن العامة.

قالت ريم البارودي عن أحمد سعد أنها لا تحبه ولا تكرهه، نافية ما قاله أن الصداقة تجمع بينهما الآن، مشيرة إلى أن ربما خانه التعبير فكل المقربين منه يعرفون أنه لا يجيد استخدام الكلمات.

وأضافت ريم البارودي في برنامج "واحد من الناس" أنها نست أي لحظة خيانة عاشتها، مؤكدة على أنها تجاوزت أزمتها مع طليقها تماماً ولو عاد بها الزمن إلى الوراء لم تكن حزنت بهذه الدرجة التي شعرت بها وقتها.

وتابعت ريم البارودي حديثها بأنها التقت بأحمد سعد مؤخراً صدفة بعد طلاقه من الفنانة سمية الخشاب، واللقاء بينهما كان عادياً جداً ولم تشعر بأي مشاعر لا إيجابية أو سلبية، واصفة هذه اللحظة: "بأنها لم تراه وقتها ولم تهتم بوجوده"، رغم أنه ألقى التحية عليها وعلى والدتها، وجلس معهما قليلاً.

وعن شعورها بعد طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب، أكدت ريم البارودي أنها كانت على يقين من حدوث هذا الأمر بينهما في النهاية، لأنها تعلم أمور لا ترغب في الافصاح عنها على الشاشة.

كما نفت ريم البارودي تماماً ما أشيع عنها أنها حاولت الانتحار بعد زواج أحمد سعد وسمية الخشاب، مشيرة إلى أن هذه الشائعة انطلقت بسبب برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، وأكدت على أنها تعلم جيداً أن الانتحار حرام إلى جانب أنها ليست بمراهقة حتى تفكر هكذا.

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