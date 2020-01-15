شكرا لقرائتكم خبر عن "حين يصل الألم صميم الرّوح".. بتلك الكلمات الحزينة تحدثت أصالة عن كليب "شامخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات حزينة، واصلت المطربة السورية أصالة نصرى، الترويج لفيديو كليبها الأخير شامخ، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه بخمسة أيام، وحصدت مشاهدات أكثر من 3.5 مليون.

الفنانة أصالةنصرى، كتب عبر انستجرام، قائلة:"حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها ، والذّهول يغلّف القلّب بورق رقيق من حديد لمّ تُصقل أطرافه، وحين يغسلنا الدّمع تارة وتارة أخرى كالزّجاج يسكن العين ولاينكسر ، حين لايصبح للعتاب معنى ، وحين ندخل النّفق الّذي لانرى نهاية له، هنا ورغم الألم غصباً عنّا نختار، فإنّ تمسّكت الرّوح بالألمّ وصمّمت، القلب المُحبّ لاينبض ولايبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ".



أصالة

وعلى جانب آخر، سبق وأعلنت الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، عن انفصالهما بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعدما كانا ينفيان الخبر، وبعد أيام من تداول الأخبار الخاطئة عن أسباب الانفصال، خرج طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكى على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

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وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".