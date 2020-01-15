شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح أغنيتين من ألبومه الجديد.. فريق MTM يشارك بفيلم "ديدو" مع كريم فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تاكي عضو فريق MTM لـ"الخليج 365" إنه يستعد لتسجيل أغنية جديدة ضمن أحداث فيلم " ديدو" للفنان كريم فهمى، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من كلمات وألحان تاكي، وتوزيع الموسيقي محمد شفيق.

وأضاف تاكي أن الأغنية تحمل طابعا جديدا غيرأعمالي السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهوربمشاركة كريم فهمي بغناء مع الفريق، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهوروقت طرحه.

ومن ناحية أخرى اختار ثنائي MTM تاكي ومايكي وصف "مزيكا مش خناقة " كشعار للألبوم الجديد، في إشارة لازدحام الساحة الغنائية حاليًا بتشابه الأفكار والمحتوى الموسيقي وأغلبها اعتمد على "العنف والرتم الواحد" في محاول من الثنائي لتقديم رؤية موسيقية مغايرة عن المتعارف عليه، ومن أبرز أغاني ألبوم "شكرا"، "مسرحية"، " البنت دى".

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كما طرح ام تى ام مؤخراً أغنيتين جديدتين من ألبوم يحمل اسم "أرجوك ما تفصلنيش"، الأولى بعنوان "البطريق" من كلمات وألحان تاكي، وتوزيع ممدوح سعد، ومكساج وماستر جورج يعقوب، والثانية "مش ندمان" من كلمات وألحان وتوزيع تاكى.

وحفر اسم "إم تي إم" في أذهان الملايين على مدار سنوات، منذ ظهوره لأول مرة في مطلع الألفينات، بأغنيات "أمي مسافرة" و"كل ليلة بسهر" و"مدرسة الحياة"، واختفي عن الساحة لفترة طويلة حتى عاد الفريق بشكل جديد عبر أغنيات "نفس الميعاد" و"اغسل مواعين"، بجانب أغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، واقتحمت عالم السينما بقوة عبر أغنية فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا، ويعقب الألبوم آخر أغانيها "بلبطة"، و"بص كويس" برفقة الفنان كريم محسن.

جدير بالذكر أن أحداث فيلم "ديدو" تدور في إطار كوميدي وأكشن حول فكرة عقلة الأصبع، بطولة كريم فهمى، وحمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومى فؤاد، كما يشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي.