شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يشكر المخرج رامى إمام فى آخر يوم تصوير مسلسل فلانتينو.. .. اعرف قاله ايه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى آخر يوم تصوير، وجه الفنان سليمان عيد رسالة شكر إلى المخرج رامى إمام، لاختياره لمشاركته مسلسل فلانتينو بطولة الزعيم عادل إمام، و المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2020.

الفنان سليمان عيد نشر صورة برفقة المخرج رامى إمام ، وعلق قائلاً:"كانت فرحتى كبيره لما الاستاذ رامى إمام رشحنى فى مسلسل فلانتينو فى دور مهم إن شاء الله يعجب حضراتكوا ومش لاقى كلام اشكر بيه الاستاذ رامى على نصايحه ليا طول مدة التصوير وعلى اخلاقه العالية جدا مع الصغير قبل الكبير بجد إنسان محترم ومخرج عبقرى والنهاردة كان آخر يوم تصوير وإن شاء الله هتشوفوا مسلسل فلانتينوا فى رمضان٢٠٢٠ وهيعجبكوا عشان فيه ضحك كتيير أوى" ورد المخرج رامى إمام قائلاً:" يا سليمان .. أنا اللي عايز أشكرك على تعبك و مجهودك أنت عامل درى حلو اوي".



سليمان عيد

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.



سليمان عيد ورامى إمام

مسلسل " فلانتينو " من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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ويعود الزعيم بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى حيث كانت أخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، وشارك فى بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامى إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

وجسد الزعيم شخصية صحفي مخضرم يدعى "هلال كامل" ويعثر على مذكرات ممثلة قتلت منذ سنوات ، وقيد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مذكراتها، تأكد من أنها قتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة.