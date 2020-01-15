شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: كل ما أشوف مناورة قادر ٢٠٢٠ أشعر بالفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الفنان صلاح عبد الله قصيدة "قادر" تضامنا ودعم للجيش المصرى الذى يخوض مناورة "قادر 2020"، والتى تنفذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحرا وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

ونشر الفنان صلاح عبد الله، "فيديو" خلال إلقاءه قصيدة بعنوان قادر، وعلق قائلاً:"كل ما أشوف المناورة قادر٢٠٢٠ أشعر بالفخر أنني مصري وعارف إن صوتي وحِش بس مصر حلوة وتستاهل نغنيلها ونحيي جيشنا حامي حدودها ونيلها وِ مصر أقوي من المؤامرة".

وفيما يلى أبيات من القصيدة: "قادرعلى كل غادر وكل خاين خسيس جبان.. قادر يا جيشنا ولولاك ما عيشنا.. ولولاك ما كانت مصر فى أمان.. قادر يا خير جند الأرض قادر.. قادر تخلى اللى بالشر بادر يقول خلاص ما عدت قادر، وياريت ما كان كل اللى كان".

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ومن جانب آخر، انتهى النجم صلاح عبد الله من تصوير عدد من مشاهد فيلم "صندوق الدنيا" الذى يشارك فى بطولته مع كل من الفنانة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وعمرو القاضى وآخرون ويجسد صلاح من خلال العمل شخصية طبيب يدعى خالد ويراهن عليه بقوة لأنه يقدمه بشكل جديد.

وتدور أحداث العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح او الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.

وشارك صلاح عبد الله مؤخرا فى مسلسل "هوجان" من بطولة النجم محمد عادل إمام وكريم محمود عبدالعزيز، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا كبير