نجل محمد نجم: تاريخ ميلاده على الإنترنت غير صحيح.. وأحضر لمفاجأة في ذكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان شريف نجم، نجل الفنان الراحل محمد نجم، إن التواريخ المتداولة على الإنترنت لميلاد والده غير صحيحة، موضحا أن الفنان الراحل وُلد في 6 مارس 1944.

وأضاف شريف في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يعمل على افتتاح مسرح نجم في ذكرى ميلاده بمسرحية جديدة يحضر لها مع نجمة سينمائية كبيرة، رافضا الإفصاح عن اسمها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه سيفتتح مسرحيته الجديدة بعد شهرين من الآن.

وأضاف شريف أنه من المقرر أن يسافر للسعودية لعرض مسرحيته الجديدة بها، موضحا أنه يجهز لمشروع سينمائي جديد مع المخرج وائل إحسان، وخاله الفنان عمرو عبدالجليل.

يُذكر أن الفنان الكبير محمد نجم، ولد في 6 مارس 1944، ورحل عن عالمنا في 5 يونيو 2019، بعد تاريخ طويل في المسرح، ليحفر نفسه كواحد من عباقرة المسرح في مصر والوطن العربي.