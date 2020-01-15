أنغام جذابة وياسمين صبري تضع "الروج".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تضع الـ"روج".

نوال الزغبي

نشرت الفانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" بنفسجي، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

أنغام

شاركت الفنانة أنغام جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وشعر بني قصير.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، من أمام البحر، وعلقت :"مساءكم سعادة".

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لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، مرتدية "برنيطة" على رأسها.

سلمى رشيد

نشرت الفنانة سلمى رشيد صورة، عبر حسابها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"الروب"، كما وضعت "بكلات" للشعر في رأسها.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارة.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها.

إيمان سلامة

شاركت الفنانة إيمان سلامة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة "سيلفي" جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديا "كاب" على رأسه.