مصطفى محرم عن إعادة "حتى لا يطير الدخان": مصطفى شعبان ظلم نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال السيناريست الكبير مصطفى محرم، إن تحويل رواية حتى "لا يطير الدخان" للكاتب إحسان عبدالقدوس في عمل تلفزيوني من بطولة مصطفى شعبان أمر جانبه الصواب، لأن مصطفى شعبان ليس بالممثل القوي، فهو ليس عادل إمام أو أحمد زكي أو محمود عبدالعزيز.

وأضاف السيناريست الكبير مصطفى محرم في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الرواية التي كتبها إحسان عبد القدوس كانت تدور في فترة حكم المشير عامر بينما الفيلم الذي كتبه (محرم) كان مختلفا، وهو انطلق فقط من الرواية ليدور في عالم خاص به، مشيرا إلى أن مدحت العدل (كاتب المسلسل) لو اقترب من أحداث الفيلم لن أتركه وسلجأ للقضاء.

وتابع مصطفى محرم، :"مصطفى شعبان لا يستطيع تقديم دور فهمي عبد الحميد (الذي جسده عادل إمام في الفيلم)، لأن عادل إمام وصل لقمة الأداء في هذا الفيلم كم أن مصطفى شعبان ممثل (على قده)، وقد ظلم نفسه بقبوله لهذا الدور.

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أعلنت شركة "العدل جروب" الإثنين الماضي، عن استعدادها لتقديم مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبدالقدوس لعرضه في رمضان 2020، ويقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

فيلم حتى لا يطير الدخان قدمه الفنان عادل إمام من سيناريو مصطفى محرم وإخراج أحمد يحيى، وعُرض في 19 نوفمبر 1984.

وتدور فكرة الرواية حول شخصية فهمي عبدالهادي طالب ريفي متفوق بكلية الحقوق، أحلامه بسيطة وتعاملاته يغلب عليها المثالية والنقاء، يصطدم بالواقع المرير حينما يفقد أمه بحثًا عن ثمن علاجها في الوقت الذي يرى زملاءه ومن حوله يصرفون ببذخ ويسخرون من فقره بل ويرفضون مساعدته لعلاج والدته في الوقت الذي يعمل لخدمتهم، فيقرر التخلي عن المثالية والانتقام من جميع من خذله وهو فقير.