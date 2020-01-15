هذا ما قالته مايا دياب عن وزير التعليم اللبناني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة توجه بها رسالة لوزير التعليم العالي اللبناني.
وكتبت مايا: "أهضم واحد وزير التربية والتعليم العالي، قال إنو هو مسيطر عالوضع وبيطلع بقرارات كل مرة بتتحرّك فيها الثورة خوفاً على إنو التلاميذ ما يتعلّموا وبيصير كل نص ساعة يغيّر رأيه بين في مدرسة وما في مدرسة".
وتابعت: "يا ريت يا معاليك إنتوا بتتعلّموا كيفية ردّ أموالنا المحوّلة والمنهوبة هيدي أوّل حصّة".
وطرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب، أغنيتها الجديدة "ربع ساعة"، عبر قناتها على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات أحمد الشريف، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمر.
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