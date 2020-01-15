شاهد .. نشوى مصطفى تدعو بالرحمة لنجوم الفن وهي تؤدي مناسك العمرة

دعت الفنانة نشوى مصطفى لنجوم الفن، الذين رحلوا خلال ادائها مناسك العمرة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نشوى وهي ممسكة بورقة عليها 17 أسمًا، ممن هي دعت لهم بالمغفرة والرحمة، ومن بينهم: هيثم أحمد زكي، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، نور الشريف،

محسن حلمي، سناء يونس، سعاد نصر، عزت أبو عوف، طلعت زكريا، ممدوح عبد العليم، أحمد السيد والد الفنان إيهاب توفيق، سعاد حسني، فايزة كمال، فاروق الفيشاوي، محمود الجندي، سامي العدل.

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وعلقت الفنانة نشوى على الصورتين قائلة: الف رحمة ونور .. عملت العمرة ودعيت للأحباب الف رحمة ونور.

يشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى تشارك في بطولة مسلسل سيف الله، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، وهو من تأليف عباس محمود العقاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة كل من عمرو يوسف، محمود فارس، محمود الشرقاوي، عبدالرحمن أبو زهرة، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ياسر الزنكلوني، لبنى ونس، بسنت شوقي، أحمد عزمي، نشوى مصطفى، سوسن بدر، حمدي الوزير،، حمزة العيلي، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، أحمد خالد صالح، محسن محيي الدين، يوسف شعبان، منذر رياحنة.