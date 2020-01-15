شاب عشريني يخطف قلب سونغول أودان

ميرنا وليد - بيروت - تعيش النجمة التركية ​سونغول أودان​ قصة حب مع شاب عشريني، وذلك وفقا لما افادته وسائل اعلامية تركية.

واضافت المصادر ان علاقة الثنائي تحظى بمباركة عائلتهما، وكان قد وقف هذا الشاب الى جانب سونغول في أزمتها النفسية الأخيرة التي كشفت عنها وبفضله استطاعت ان تحلّ مشاكلها، الا ان سونغول لم تعلّق على هذا الخبر بعد.

الجدير ذكره ان سونغول أودان كشفت مؤخرا ان طليقها كانبرك أوجوسو كان يضربها ويعاملها معاملة سيئة، مشيرة الى انها كانت تمثّل على المحيطين بها بأنها كانت سعيدة آنذاك، الا ان الواقع كان عكس ذلك.

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