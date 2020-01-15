انتصار بالحجاب والسبب؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​انتصار​ صورة جديدة لها تظهر ارتدائها الحجاب، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت انتصار في احد الأسواق في المملكة العربية السعودية، اذ انها تتواجد هناك بسبب عرض مسرحيتها "عويس ذا فويس".

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين اعتبروا ان الحجاب يليق بها، متمنين لها النجاح الدائم.

الجدير ذكره ان مسرحية "عويس ذا فويس"، من تأليف وإخراج خالد الحريبي، وتضم المسرحية فريق عمل مشترك سعودي مصري، وبدأ عرضها في 4 يناير وتستمر حاليا في عرضها الثاني.

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