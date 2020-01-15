كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سليمان عيد يروج لمسلسه الجديد "فلانتينو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان سليمان عيد جمهوره، صورة جديدة له برفقة المخرج رامي إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .

وعلق "عيد" علي الصورة:" كانت فرحتي كبيرة لما الأستاذ رامي إمام رشحني في مسلسل فلانتينو في دور مهم أن شاء الله يعجب حضراتكوا ومش لاقي كلام أشكر بيه الأستاذ رامي إمام علي نصايحه ليا طول مده التصوير وعلي أخلاقه العالية جدا مع الصغير قبل الكبير بجد انسان محترم ومخرج عبقري وانهاردة كان أخر يوم تصوير وان شاء الله هتشوفوا مسلسل فلانتينو في رمضان 2020 وهيعجبكوا عشان في ضحك كتير أوي"ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

والمسلسل من بطولة عادل إمام، بشرى، داليا البحيري، سليمغن عيد رامي إمام، وسوف يعرض في السباق الرمضانى المقبل .

وفي سياق آخر يُشار إلى أن الفنان سليمان عيد خاض السباق الرمضاني الماضى بمسلسلى "هُوجان"، و"البرنسيسة بيسة"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد امام، ميرنا نور الدين، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز.

