كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داليا مصطفى للفجر الفني: سأقدم مع زوجي العمل الذي يضيف لنا.. ولا أرفض دخول أبنائي الفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النجمة داليا مصطفى، بإنها تريد أن تقدم عمل مع زوجها النجم شريف سلامة، بشرط أن يكون إضافة لها وله بمشوراهم الفني.

وأضافت داليا مصطفى خلال تصريح خاص لبوابة الخليج 365 "إذا عرض علينا عمل يضيف لي وله بالطبع سأرحب بذلك كثير ولكن لم تأتي الفرصه لتقديم العمل المناسب معه".

كما أكدت بإنها لاتمنع في دخول أبنائها سلمي وسليم، مجال التمثيل ولكن ذلك لن يتم إلا بعد الانتهاء من فترة الدارسة.

يشار إلى أن النجمة داليا مصطفى، تزوجت من الفنان شريف سلامة، بعد قصة حب طويلة دامت لعدة سنوات،" حيث انه كان زميلها في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنجب منه أبنائها سلمي وسليم،" وهي دائما حريصة على أن يكون أبنائها بعيدة عن السوشيال ميديا.