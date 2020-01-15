درة تحتفل بعيد ميلادها مع نجوم الفن.. وتشعل الأجواء بوصلة رقص.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التونسية درة بعيد ميلادها في حفل كبير، حضره عدد من أصدقائها من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور كل من الفنانة يسرا، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وبشرى، وخالد سليم، والكاتبة إنجي علاء، والفنان خالد الصاوي وزوجته، والفنانة سلوى محمد علي، وشريف رمزي، وبسمة، وتامر هجرس، والإعلامي شريف نور الدين، وغيرهم.

الفنانة التونسية تألقت في الحفل بفستان ذهبي قصير، وزينت شعرها باكسسوار مميز، وأشعلت الحفل بوصلة رقص على مجموعة من الأغاني المختلفة.

وقد لفتت تورتة الحفل الأنظار، حيث رسم عليها فستان أسود أنيق، وذلك رمزا لأناقة درة اللافتة في كل المناسبات الفنية والشخصية المختلفة.

وكانت الفنانة التونسية درة قد شاركت جمهورها مؤخرا بمجموعة صور حديثة لها خلال تنزهها في ملاهي Winter Wonderland.

الفنانة التونسية ظهرت في إحدى الصور وهي أمام إحدى الألعاب، وهرت في صورة أخرى وهي ممسكة بحلوى “غزل البنات”.

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درة أرفقت الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “لا تخسر الطفل بداخلك”.

يذكر أن درة قد احتفلت مؤخرا بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “يوم وليلة”، وذلك بسينما مول مصر ، وكان ضمن الحضور من أسرة العمل كل من خالد النبوي، حنان مطاوع، والمنتج حسين القلا، المخرج أيمن مكرم، كما تواجد عدد من نجوم الفن لتهنئة صناع العمل منهم أحمد زاهر وابنته ملك، خالد سرحان، سوزان نجم الدين، وسهير المرشدي .

وفيلم “يوم وليلة” بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني

وكان الفيلم قد شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

وتدور أحداث فيلم “يوم وليلة” حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.