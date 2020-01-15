صورة تكشف تشابه الملامح الكبير بين هيفاء وهبي وابنتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير مؤخرًا كشفت عن التشابه الكبير الذي يجمع بينها وبين والدتها.

وكانت زينب فياض، قد ظهرت بقوة خلال العام الماضي عبر موقع “إنستجرام”، وذلك بعد اختفاء سنوات، وافتتحت مؤخرصا مركزصا لأدوات التجميل كما خضعت لعدد من جلسات التصوير الدعائية لفساتين الزفاف.

يذكر أن زينب، هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمتها نصر فياض، والذي ارتبطت به في عام 1990، وقيل إن سبب القطيعة هو أن هيفاء وقعت على تنازل عن حضانة ابنتها قبل أن تحصل على الطلاق، وزينب لها طفلتان هما رهف ودانيلا.

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من ناحية أخرى تستعد الفنانة هيفاء وهبي لبدء تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد “أسود فاتح” خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك داخل الديكور المخصص للعمل بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

“أسود فاتح” يخرجه المخرج كريم العدل، من تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته كل من شريف سلامة وأحمد فهمي وصبري فواز وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وعمر السعيد وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف.

كما تنتظر هيفاء وهبي، عرض فيلمها الجديد «أشباح أوروبا» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020، والعمل من قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية.