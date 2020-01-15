دينا فؤاد تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية دينا فؤاد، بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة زينة، وووجهت لها رسالة تهنئة خاصة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ونشرت دينا، صور لابنتها وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانتي طيبة يا زينة يا هدية ربنا ليا في الدنيا يا أغلى حاجة على قلبي عقبال مليون سنة ربنا يخليكي ليا وميحرمني من ضحكتك وطيبتك وحنيتك عليا ربنا يديني العمر واشوفك أحلى عروسه في الدنيا”.

من الناحية الفنية عرض لدينا فؤاد مؤخرًا مسلسل “الأخ الكبير”، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، ويقوم ببطولته محمد رجب، دينا فؤاد، أيتن عامر، و تؤدي دينا فؤاد خلال العمل شخصية “عبير” زوجة الفنان محمد رجب.

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كما تشارك في مسلسل “الإختيار” والذي يدور حول قصة البطل الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

مسلسل “الإختيار”، والذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة، وأحمد العوضي، ومن إنتاج شركة سنيرجي و تأليف: باهر دويدار، وإخراج: بيتر ميمي ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ومن المقرر أن تؤدي شخصية نسرين عشماوي، وهي فتاة منقبة.

وقد قامت عائلة الشهيد العقيد أحمد المنسي برفع دعوى قضائية مؤخرا أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة لوقف تصوير مسلسل “الاختيار”، وقال محامي العائلة، جمال عطوة، في مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” تقديم الإعلامي عمرو أديب، إن الشركة المنتجة للمسلسل وفريق العمل لم يحصلوا على إذن من والدة الشهيد وأشقائه الذين تربى وسطهم وهذا أمر مهم في تفاصيل حياته.