مريم حسين تشبه نفسها بمحمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة العراقية مريم حسين على حضور حفل الفنان المصري محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد، والذي أقيم في دبي مؤخرا.

الفنانة العراقية قالت في لقاء لها ببرنامج The Insider على هامش الحفل، إنها تحب شخصية محمد رمضان للغاية، وترى أن شخصيته تشبه شخصيته تماما، قائلة: “أحب شخصيته.. أحسه مريم حسين 2 أو أنا محمد رمضان 2.. نفس الشخصية تقريبا”.

وأضافت أنها لأول مرة تلتقي به، لافتة إلى أنها تحب أغنية “إنساي” و”نمبر وان”، قائلة: “حلو إن الواحد يتكلم عن نفسه في أغنياته، الناس ينتقدوه ليه؟ عادي يقول كده.. وأنا أقول عن نفسي أنا الملكة”.

وكان الفنان المصري محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد قد أشعلا حفلا غنائيا كبيرا في مركز التجارة العالمي بدبي، مساء الجمعة 1 يناير.

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رمضان ظهر على خشبة المسرح الحفل بسيارته الفارهة، وذلك أثناء غنائه أغنية “نمبر وان”، وأشعل الحفل مع سعد لمجرد بغناء أغنيتهما “إنساي” للمرة الأولى على المسرح، وسط تفاعل كبير من الحضور بالهتافات والغناء.

الفنان المغربي أعلن خلال الحفل عن مفاجأة ستجمعه برمضان، حيث أكد أنهما سيجتمعان في فيلم سينمائي قريبا.

وشهد الحفل حضور نسرين عبد الفتاح، زوجة الفنان محمد رمضان ، التي حرصت على التواجد لدعم زوجها، وقد تفاعلت مع أغنياته بشكل كبير.

يذكر أن تذاكر الحفل قد طرحت في فئتين الأولى سعرها 1600 جنيه مصري، والثانية 850 جنيه مصري.