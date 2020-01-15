بعد طلاقها من جوني ديب.. أمبر هيرد تقيم علاقة مع فتاة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

لم يسبق، خلال الفترات الماضية أن أعلنت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة أمبر هيرد، البالغة من العمر 33 عاما، عن نفسها كمثلية الجنس، حيث سبق لها الارتباط بكل من النجم جوني ديب ومالك شركة تسلا إيلون ماسك.

ولكن يبدو أن الميل الجنسية للنجمة العالمية قد تغيرت خلال الفترة الأخيرة، حيث نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية لقطات جديدة للنجمة الشابة، ظهرت بها برفقة فتاة تبادلها القبلات العاطفية الساخنة، لتعلن عن نفسها كمثلية الجنس، للمرة الاولى.

جريدة الديلي ميل كشفت عن أن الفتاة التي ظهرت برفقة أمبر هيرد، هي “بيانكا بوتي”، وظهرا معا في منطقة بلوس أنجلوس تدعى “بالم سبرينجز”.

والجدير بالذكر أنه منذ ظهور أمبر هيرد، للأضواء كنجمة سينمائية كبيرة، عرف عنها دخولها في 3 علاقات عاطفية رئيسية، كانت الاولى في عام 2010، حين ارتبطت بالمصور الفوتوغرافي “تاسيا فان ري”، ثم النجم جوني ديب في عام 2011، وفي عام 2016 انفصلت أمبر عن ديب، لترتبط بمالك شركة تسلا إيلون ماسك.

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وكانت النجمة العالمية قد تبادلت الاتهامات، مع طليقها النجم العالمي جوني ديب، مؤخرا، وخصوصا مع ظهور وثائق جديدة تكشف عن تفاصيل العلاقة بينهما خلال فترة الزواج.

وكانت مجلة The Hollywood Reporter، قد حصلت على وثائق قضائية يعود تاريخها إلى أغسطس عام 2016، تتضمن أقوال النجمة العالمية التي توضح مخاوفها من جوني ديب.

وقالت النجمة العالمية في هذه الوثائق: أنا وجوني، نشير إلى شخصيته الأخرى، التي تظهر عندما يضربني، بأنها شخصية الوحش... ولقد أطلقنا عليها هذا المسمى لسنوات عديدة. كنت أتسمر في مكاني بسبب الوحش.

وهناك قضايا يرفعها كل طرف منهم، سواء من أمبر هيرد ضد جوني ديب، أو العكس في المحكمة ولم تنتهي بعد.