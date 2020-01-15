جي جي حديد تشهد في المحكمة ضد هارفى وينشتاين في قضايا التحرش.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور للنجمة والعارضة الأمريكية من أصل فلسطيني جي جي حديد، وذلك داخل محكمة المنتج الشهير هارفي وينشتاين، المتهم في قضايا تحرش بنجمات ومشاهير هوليوود، التي أقيمت يوم الأثنين 13 يناير، في مدينة نيويورك الإمريكية.

عارضة الأزياء العالمية البالغة من العمر 24 عاما، قد انضمت لهيئة المحلفين التي ستشهد ضد المنتج المتهم في أكثر من 70 قضية تحرش جنسي بسيدات، وذلك وفقا لموقع فاريتي.

وكانت العارضة جي حي قد انضمت لصديقتها كارا ديليفين التي اتهمت وينشتاين في أكتوبر عام 2017 بمحاولة تقبيلها والتحرش بها خلال اجتماع لهما في إحدى الفنادق الشهيرة، ومن المقرر أن تدلي بشهادتها يوم الخميس 16 يناير في المحكمة بعد استفتاء الأوراق الرسمية للانضمام للمحاكمة الشهيرة.

وقالت جي جي حديد في شهادتها الأولية للقاضي جيمس بورك، أنها قابلت وينشتاين في نفس يوم تحرشه بصديقتها ديليفين، وتتذكر واقعة التحرش بالتفاصيل، قائلة : اعتقد انني ما زلت قادرة على التذكر بشكل جيد للواقعة.

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ورفضت حديد التعليق على شهادتها للصحفين بعد خروجها من قاعة المحكمة، ومن المقرر أن تعود مرة آخرى يوم الخميس المقبل لاستكمال شهادتها الرسمية.

ويواجه المنتج الشهيرهارفى وينشتاين، أكثر من 70 قضية تحرش تقدم بها الكثير من نجمات هوليوود، على مدار السنوات الماضية.

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة الانتاج التي يملكها وينشتاين أفلاسها في مارس عام 2018، بسبب إقامة أكثر من 70 دعوة قضائية تتهمه بالتحرش.

والجدير بالذكر أن النجمتين ميريل ستريب وجينيفر لورانس، لديهما مستحقات مالية تجاوزت الــ 200 ألف دولار من قبل شركة الإنتاج السينمائي المملوكة للمنتج هارفي وينشتاين، إلى جانب قائمة طويلة من نجوم هوليوود الدائنين له مثل جون ليجند، وجوليان مور، وبيرس بروسنان، وجيرى سينفيلد، والمخرجين مايكل باى، وبيتر جاكسون والمؤلف ستيفن كينج، وذلك بحسب جريدة الديلي ميل.