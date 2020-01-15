إيناس عز الدين تساند إيهاب توفيق في أزمته وتكشف موقف إنساني له

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية إيناس عز الدين، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها من عزاء والد الفنان إيهاب توفيق.

إيناس عز الدين، علقت على الصورة قائلة: “إيهاب توفيق ربنا يصبر قلبك ويخليك لأولادك ولكل الناس اللي بيحبوك أنت إنسان وأطيب قلب ‏مش هأنسى أبدا ‏وقفتك معايا طول الوقت وأنا عامله الحادثة”.

وأضافت: “ربنا يرحمه ويغفرله اللهم أمطر علي قبور من فقدناهم الرحمة والمغفرة وأرحم كل عزيز وغالي رحل عنا ‏قراءة الفاتحة علي الحاج.. أحمد توفيق”.

وكانت إيناس عز الدين، قد تعرضت لحادث سير خطير، وخضعت بسببه لأكثر من عملية جراحية ورغم مرور عام كامل على الحادث إلا أنها لم تستغنى عن الحامل الطبي لذراعها إلا منذ أيام قليلة.

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يذكر أن فيلا الفنان إيهاب توفيق، كانت قد وقع فيها حريق كبير، في الصباح الباكر بالطابق الأول الذي يسكن به والد الفنان إيهاب توفيق، إلا أن الوقت لم يسعفه، ولقى مصرعه قبل أن تصل سيارات الإسعاف وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.

ورحل والد إيهاب توفيق بسبب اختناقه من الحريق الذي لم يمتد لغرفته رغم التهامه محتويات الشقة كاملة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات.

جاء رحيل والد إيهاب توفيق، بعد ساعات من احتفاله بعيد ميلاد نجله، حيث احتفل أمس، الأربعاء، معه في فيلته بجانب بعض من الأصدقاء الذين حرصوا على تهنئة إيهاب توفيق.