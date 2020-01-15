لماذا رفض رامي جمال وجود فتيات في أغانيه المصورة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري رامي جمال، سر عدم استعانته بموديل في كليباته التي يقدمها وذلك للمرة الأولى.

رامي جمال، قال في تويتر: “أمي الغالية عندها تحفظ على حضور وقبول أي موديل صورت معايا قبل كده فبتنصحني لو أبدلهم بمناظر طبيعية.. ليه كده يا ماما إحنا بنفرش ڤيلا.. نصيحة للمخرجين خلي بالكم من شغلكم أمي داخله شغلانتكم وبقوة”.

وأضاف: “هعمل قصة حب مع زهرة صبار علشان أمي ترتاح دي مراتي هتعجبها الفكرة صديقة البيئة دي”، وبادرت زوجته بالتفاعل مع سخرية زوجها فى التعليقات قائلة “يا حبيبتى يا حماتي”.

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الفنان رامي جمال، كان قد احتفل بعيد ميلاد زوجته المطربة المعتزلة ناريمان، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، و نشر صورة تجمعهما، وعلق عليها قائلًا: “كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وجدعة كل سنة وانتي محققه كل أحلامك فيا وبيا ربنا يحفظك ويباركلي فيكي”، وردت عليه قائلة :”كل سنة وانت ناجح و معايا ومنور حياة كل حبايبك يا أطيب قلب فى الدنيا ربنا يخليك ليا”.

يذكر أن الفنان المصري رامي جمال، كان قد شارك الفنان تامر حسنيفي إحياء حفلا غنائيا كبيرا بمركز المنارة، وسط حضور جماهيري كبير، وحمل الحفل لافتة كامل العدد رغم برودة الطقس، وهو الأول له بعد إعلان إصابته بالبهاق، وصعد رامي على المسرح على نغمات أغنية “ليالينا”.

وشارك كلا من تامر ورامي في الحفل غناء «دايب» لتامر حسني، والتي قام بتلحينها له رامي جمال، في ألبوم «قرب كمان» عام 2008.