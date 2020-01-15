ياسمين صبري مهندسة ترفض الزواج في «فرصة ثاينة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة المصرية ياسمين صبرى، تصوير مشاهدها فى مسلسلها الذى انطلق تصويره مطلع هذا الأسبوع فى المعادى، حيث تجسد شخصية مهندسة كبيرة تدعى “ملك”، من طبقة ارستقراطية وتعمل فى احدى الشركات الكبرى وترفض الزواج بسبب طموحاتها الكبيرة و الأهداف التي تريد تحقيقها فى مجال عملها رغم خطبتها أكثر من مرة حتى تقع فى حب الفنان أحمد مجدى وتتوالى الأحداث.

مسلسل “فرصة ثانية”، من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، حيث ما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل.

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وتسلمت الشركة من المؤلفين 15 حلقة من المسلسل، ووضعت جدول محدد للتصوير، لاسيما أن رغبة شركة سينرجى فى الانتهاء من التصوير بحد أقصى أواخر شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ومحمود البزاوى، وكريم عبد الخالق، وهبة عبد الغنى، وتدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول “الفرصة التانية” فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان .

ويعد مسلسل “فرصة ثانية” البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل “حكايتى”، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.