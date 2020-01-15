يسرا ودنيا سمير غانم وخالد النبوي في حفل عيد ميلاد درة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد الممثلة التونسية درة زروق، وفي مقدمتهم الممثلة الكبيرة يسرا.

ومن أبرز الحضور الممثلين المصريين خالد النبوي، ودنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وبشرى، وريهام عبدالغفور، وإنجي وجدان، وأحمد رزق، وتامر هجرس، وبسمة، وخالد سليم، وشريف رمزي، وهند عبدالحليم، ومها أبوعوف.





ونشرت بشري مجموعة من صور الاحتفال عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد درة زروق.. كانت ليلة حلوة مع الناس الحلوة"، كما نشرت درة أيضاً صوراً وفيديوهات عبر ستوري "أنستقرام" من الحفل.

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وتعيش درة حالة من النشاط الفني، حيث يعرض لها حالياً فيلم "يوم وليلة"، ويشاركها خلاله البطولة خالد النبوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

وشارك الفيلم في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة 9.





ولدت درة زروق في 13 يناير/كانون الثاني 1980، وحاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية، وكانت بداية مشوارها الفني من خلال مسرحية "مجنون"، للمخرج توفيق الجبالي.

وفي عام 2007 قدمها الراحل يوسف شاهين في فيلم "هي فوضى"، وبعد ذلك توالت أعمالها في التلفزيون والمسرح، ومنها "الأولة في الغرام"، و"المسافر"، و"بتوقيت القاهرة"، و"بلا دليل"، و"سجن النسا"، و"مزاج الخير".



