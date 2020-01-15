نجوم الفن يحتفلون بالعام الجديد ٢٠٢٠ داخل مول مصر

اعتقلت قوات الشرطة الأمريكية، بطل فيلم "Joker" النجم خواكين فينيكس، على خلفية مشاركته في تظاهرة مناهضة للتغير المناخي في العاصمة واشنطن.

وشارك "فينيكس" برفقة الممثل الشهير مايكل شين، في التظاهرة التي نظمتها النجمة جين فوندا، حيث سبق وأن تم اعتقالها عدة مرات خلال الشهرين الماضيين.

وقبل القاء القبض عليه، وجه "فينيكس" كلمة للمشاركين في التظاهرة، قائلا: "في بعض الأحيان نتساءل ما الذي يمكننا فعله في هذه المعركة ضد تغير المناخ ، وهناك شيء يمكنك القيام به اليوم وغداً، من خلال اتخاذ قرار بشأن ما تستهلكه".

وأضاف: "هناك أشياء لا يمكنني تجنبها، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو تغيير عاداتي الغذائية".

وحصد خواكين فينيكس، قبل أيام قليلة، جائزة جولدن جلوب لافضل ممثل عن دوره في فيلم الدراما "Joker". ومن المتوقع أن يترشح لجائزة الأوسكار للمرة الرابعة في تاريخه، المقرر إعلانها الاثنين المقبل.

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