أحمد حسن راؤول يتعاون مع حميد الشاعري في 2020

يتعاون الشاعر أحمد حسن راؤول، مع النجم حميد الشاعري، في ألبومه الجديد، ويعد هو التعاون الأول بينهما.

لم يستقر الشاعري، على اسم الأغنية حتى الآن، وهي من ألحان أحمد زعيم، ومن المقرر أن يتم تسجيلها بالأيام المقبلة.

يذكر أن الشاعر أحمد حسن راؤول، تعاون مؤخراً مع عدد كبير من النجوم وحقق نجاحاً كبيراً معهم. قد يهمك أيضا: حميد الشاعري يتعاون مع أمير طعيمة في ألبومه الجديد حميد الشاعري يواصل تسجيل ألبومه الجديد استعدادًا لطرحه في 2020

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