شاهدوا.. محمد رمضان يشعل حفلته بدبى بسيارته الرولز رويس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 11:55 مساءً - حرص النجم محمد رمضان، على مشاركة جمهوره، بمقطع فيديو جديد، من حفتله الأخيرة التى اقامها فى مدينة دبي الإماراتية، والتي ظهر فيه وهو يقود سيارته الرولز رويس البيضاء على خشبة المسرح، وسرعان ما تفاعل معه جمهوره بغناء أغنية ” Money”.

ونشر رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، ضم لقطات جديدة من حفلته، وكتب قائلاً ” من أقوي حفلة في دبي”، وسرعان ما تفاعل جمهوره مع الفيديو في التعليقات، وحرصوا على ترديد الأغنية معه بشكل كبير.



وكان رمضان قد أعلن عن مفاجأة خلال حفله فى دبى، وهى التحضير لفيلم جديد يجمعه مع النجم سعد لمجرد سويا.

وقال سعد لمجرد خلال حفله الذي أحياه برفقة محمد رمضان وسط حضور جماهيري ضخم: ” فاكر وعدنا للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي جديد يجمعنا سويًا ويتم التحضير له حاليًا”، وقابل الجمهور المفاجأة بعاصفة من الترحيب والهتافات، وقال محمد رمضان:” صديق العمر حبيبي وأخويا ولو الروح دي موجودة جوه الفنانين هيبقى فى 10 آلاف انساي وهتطلع 10 آلاف أغنية أطيب قلب في العالم و فيلم بأذن الله مع بعض