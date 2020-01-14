نشوى مصطفى تؤدى مناسك العمرة وتدعو بالرحمة لـ17 فنان راحل.. تعرف عليهم !

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 11:55 مساءً - أدت الفنانة نشوى مصطفى، مناسك العمرة فى المملكة العربية السعودية، وقد حرصت على الدعاء لعدد من الفنانين الراحلين من أمام الكعبة المشرفة، وقد نشرت الفنانة صور بأسماء اللذين خصتهم بالدعاء من الحرم المكى، عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: “ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور”.
وأضافت نشوى مصطفى، فى تدوينه أخرى عبر حسابها على إنستجرام من داخل الحرم المكى، “بعد العمرة دعيت للحبايب ألف رحمة ونور”، وكان الفنانين الراحلين الذين خصتهم نشوى مصطفى بالدعاء أثناء أداء فريضة العمرة، هم: هيثم أحمد زكى، وأحمد زكى، ومحمود عبد العزيز، ونور الشريف، ومحسن حلمى، وسناء يونس، وسعاد نصر، وعزت أبو عوف، وطلعت زكريا، وممدوح عبد العليم، وأحمد السيد، وأحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، وسعاد حسنى، وفايزة كمال، وفاروق الفيشاوى، ومحمود الجندى، وسامى العدل.
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