سميرة سعيد تطلق «هي – Hiya».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة والمطربة المغربية سميرة سعيدة، أغنيتها الجديدة، والتي جاءت بعنوان “هي – Hiya”، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكانت الفنانة سميرة سعيد، قد احتفلت، يوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ62، حيث أنها من مواليد يوم 10 يناير 1958، وقد حظت الديفا بتهنئات عديدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى من جمهورها الكبير، إلا أنها تلقت تهنئة خاصة قد تكون هى الأقرب لقلبها كونها جاءت من ابنها شادى النابلسى.

ويشار إلى أن النجمة سميرة سعيد كانت قد انتهت من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الموزع الموسيقى هانى ربيع، إحداهما تحمل اسم “إنسان آلى”، وتغنيها الديفا بطابع “هيب هوب لاتين”، والثانية تأخذ شكل “الراب”، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، والأغنيتين من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، ومن المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم سميرة سعيد الجديد خلال الأيام المقبلة.

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والجدير بالذكر أن الديفا سميرة سعيد، كانت قد احتفلت بليلة رأس السنة الميلادية هذا العام مع ابنها شادى النابلسى، وقد نشرت صورة تجمعها بابنها عبر إنستجرام، وفى الخلفية تظهر شجرة الكريسماس مزينة بالكرات والنجوم الملونة، وعلقت عليها قائلة: استمتع بليلة رأس السنة 2020 مع شادى النابلسى.. أتمنى لكم جميعًا سنة كاملة من السعادة والسلام.

واحتفلت أيضًا سميرة سعيد، بفيديو كليب “هليلة”، الذى طرحته عبر قناتها على يوتيوب، قبل 3 أسابيع، والذى حقق خلالها ما يتجاوز 3 ملايين مشاهدة، وأغنية “هليلة”، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية “هو أنت بجد ولا هزار.. يا جماعة الليلة هليلة.. علقوا الزينة واضربوا النار.. الليلة هليلة ولعوا الأنوار”.