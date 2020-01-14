منة شلبي عضوا بلجنة تحكيم "أسوان لأفلام المرأة"

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تشكيل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة للدورة الـ4 من المهرجان، التي ستعقد خلال الفترة من 10 إلى 16 فبراير/شباط المقبل.

وقال الناقد الفني أندرو محسن، المدير الفني للمهرجان، إن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل يرأسها المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج، وتضم في عضويتها الممثلة المصرية منة شلبي، والفنانة التونسية سهير بن عمارة، والمنتج الروماني أليكس تيودورسكو، والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز.

وتابع محسن: "المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج، شاركت أفلامها في عدة مهرجانات، مثل برلين وتورنتو ولندن، وحصلت على جائزة الدب الكريستالي من مهرجان برلين عن فيلمها القصير Bluebird (الطائر الأزرق)".

وأضاف: "كما نالت ميكا دي يونج تنويهاً خاصاً من مهرجان لوكارنو عن فيلمها Stages (مراحل)، وعُرض فيلمها Layly M في كثير من المهرجانات".

أما عن الممثلة المصرية منة شلبي، فقال محسن: "تملك منة شلبي رصيداً سينمائياً كبيراً بين نجمات جيلها، إذ حصدت 10 جوائز عن دورها في فيلم (نوارة)، كما حصلت على كثير من الجوائز عن دورها في أفلام (بنات وسط البلد)، و(الساحر)، و(عن العشق والهوى)".





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وأضاف: "كما شاركت منة شلبي في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي، والمسابقة الرسمية بأيام قرطاج السينمائية، ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان مالمو، وسبق تكريمها في شهر فبراير/ شباط الماضي بمهرجان أسوان لأفلام المرأة، وتم تكريمها أيضاً بمهرجان القاهرة السينمائي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وعن اختيار الفنانة التونسية سهير بن عمارة، قال محسن إنها شاركت في كثير من الأدوار المميزة في السينما والتلفزيون خلال مسيرتها الفنية، حيث عملت فى كثير من الأفلام التونسية المهمة بصحبة مخرجين كبار.

ومن أبرز أفلام سهير بن عمارة "الجايدة" مع سلمى بكار، و"منموتش" مع المخرج نورى بوزيد، و"دائما براندو" مع المخرج رضا الباهي، وأحدث أفلامها "طلامس"، وعُرض في قسم نصف شهر مخرجين بالدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي.

وقال أندرو محسن إن المنتج الروماني أليكس تيودوريسكو قدم كثيرا من الأفلام الرومانية في السنوات الأخيرة، أبرزها فيلم "4 أشهر و3 أسابيع ويومان" للمخرج كرستيان مونجيو، الذي حصل على السعفة الذهبية من مهرجان كان عام 2007.

واختتم المدير الفني لمهرجان أسوان حديثه قائلاً: "قدم المنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز، أكثر من 50 فيلماً طويلاً، و100 فيلم قصير، وعرضت أفلامه في عدة مهرجانات كبرى، مثل مونتريال وطوكيو، كما شارك في لجان التحكيم بعدد من المهرجانات، أبرزها مهرجانا برلين وكليرمون فيران".

ويحرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سنوياً على تكريم الرموز الفنية السينمائية، حيث وقع اختيار المهرجان على تكريم النجمة القديرة رجاء الجداوى، فضلاً عن تكريم نجمة تمثل حاضر ومستقبل السينما، ووقع الاختيار هذا العام على النجمة نيللي كريم، و3 من صانعات السينما، هن رحمة منتصر، وناهد فريد شوقي، وليلى السايس.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة في مصر، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.

كان المهرجان أصدر منذ أيام قليلة ملصق دورته الذي صممه الفنان هشام علي، وصاغه في شكل مساحة كبيرة من اللون الأسود، تمثل فراغ الصورة الفيلمية، والطمي الذي يرمز لعمق وادي النيل باللون الأسود، ويقطعه شعاع أبيض.