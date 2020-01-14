فجر السعيد لـ بثينة الرئيسي: اعتذارك غير مقبول ولا نريدك بالكويت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، هجوما حادا على الفنانة العمانية بثينة الرئيسي"المقيمة بالكويت"، متهمة إياها بعدم احترام الشعب الكويتي، ودماء الشهداء التي سالت أثناء غزو الكويت، وذلك عبر برنامجها "على مسؤوليتي".

وجاء هجوم الإعلامية الكويتية على الفنانة، بعد قيامها بنشر صورة ظهر فيها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الأمر الذي اعتبرته فجر السعيد تفاخرا من الفنانة بمن قام بغزو الكويت، قائلة: "ما الحكمة من نشر صورة مر عليها قرابة 30 عاما".

ووجهت "فجر" رسالة للفنانة قائلة: "عليكي أن تحترمي الكويتيين، طالما تقيمين في الكويت، عيب أن تنكري النعمة اللي إنت فيها، وعليكي احترام الشعب الكويتي، واعتذارك غير مقبول، وعليكي احترام الأرض التي ضايفتك، وبعد حديثك عن قيام شخص آخر بنشر الصورة عبر حسابك، عليكي أن تكشف هويته كي يعاقب بدلا منك".

واستكملت الإعلامية الكويتية حديثها "إما أن تحترمي الأرض اللي تقيمين فيها، أو ترحلي على ديرتك، لا نريدك في بلادنا، اذهبي لضيعتك".

يذكر أن بثينة الرئيسي قد أثارت حالة من الجدل والغضب لدى الكويتيين، والهجوم عليها، عقب نشر الصورة عبر حسابها الشخصي على "سناب شات".

Advertisements

وحذفت الفنانة العمانية الصورة من حسابها وقدمت اعتذارا للمجتمع الكويتي وهي تبكي، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها مواطنة كويتية وأن ما فعلته خطأ كبير لا يغتفر.

وبرغم الغضب، إلا أن حدة الهجوم لم تعد كما كانت عقب اعتذار بثينة عما حدث، وذكرها بأن ما فعلته يعتبر ذنبا لكنه غير مقصود منها، وإنما جاء عبر أحد الأشخاص الذي نشر الصورة عبر حسابها.

يذكر أن بثينة الرئيسي بدأت حياتها الفنية كمذيعة في التلفزيون العماني، ثم سافرت إلى الكويت من أجل الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشقت طريقها الفني من هناك، عبر مسلسل "واو موتيل" العام 2005، حيث عرض أسبوعيا على قناة الرأي، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية في الكويت ودول الخليج.

وقامت بثينة بتقديم برنامج "إهداءات" على قناة سكوب، وبعدها قدمت برنامج بعنوان "يا هلا"، كما قدمت برنامج بعنوان "يا ليلة دانة" على تلفزيون الكويت الذي تعمل به.