كشفت الأكاديمية البريطانية لجوائز السينما والتليفزيون "بافتا"، القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأفلام والأعمال التليفزيونية في نسخته الـ73، ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين في 2 فبراير المقبل على مسرح ألبرت الملكي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

تصدر فيلم "Joker" للمخرج تود فيليبس، قائمة ترشيحات الجوائز، وتقاسم فيلما "Once Upon a Time in Hollywood" و"The Irishman" لمارتن سكورسيزي، المركز الثاني، برصيد 10 ترشيحات لكل منهما. وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات جوائز "بافتا" 2020:

أفضل فيلم:

1917

THE IRISHMAN

JOKER

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

PARASITE

أفضل فيلم بريطاني:

1917

FOR SAMA

ROCKETMAN

SORRY WE MISSED YOU

THE TWO POPES

أفضل ممثلة رئيسية:

جيسي باكلي عن فيلم "Wild Rose"

سكارليت جوهانسون عن فيلم "Marriage Story"

سيرشا رونان عن فيلم "Little Women"

تشارليز ثيرون عن فيلم "Bombshell"

رينيه زيلويجر عن فيلم "Judy"

أفضل ممثل رئيسي:

ليوناردو دي كابريو عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"

آدم درايفر عن فيلم "Marriage Story"

تارون إيجرتون عن فيلم "Rocketman"

خواكين فينيكس عن فيلم "Joker"

جوناثن برايس عن فيلم "The Two Popes"

أفضل ممثلة مساعدة:

لورا ديرن عن فيلم "Marriage Story"

سكارليت جوهانسون عن فيلم "Jojo Rabbit"

فلورانس بوخ عن فيلم "Little Women"

مارجوت روبي عن فيلم "Bombshell"

مارجوت روبي عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"

أفضل ممثل مساعد:

توم هانكس عن فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood"

أنتوني هوبكينز عن فيلم "The Two Popes"

آل باتشينو عن فيلم "The Irishman"

جو بيشي عن فيلم "The Irishman"

براد بيت عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"

أفضل مخرج:

سام ميندز عن فيلم "1917"

مارتن سكورسيزي عن فيلم "THE IRISHMAN"

توم فيليبس عن فيلم "JOKER"

كوينتين تارانتينو عن فيلم "ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD"

بونج جون هو عن فيلم "PARASITE"

أفضل فيلم أجنبي:

THE FAREWELL

FOR SAMA

PAIN AND GLORY

PARASITE

PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

أفضل فيلم وثائقي:

AMERICAN FACTORY

APOLLO 11

DIEGO MARADONA

FOR SAMA

THE GREAT HACK

أفضل فيلم رسوم متحركة:

FROZEN 2

KLAUS

A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON Will Becher

TOY STORY 4

جائزة العمل الأول لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني:

بايت مارك عن فيلم "Jenkin"

وعد الخطيب عن فيلم "إلى سما"

أليكس هولمز عن فيلم "MAIDEN "

هاري ووتليف عن فيلم "ONLY YOU"

ألفارو ديلجادو أباريسيو عن فيلم "RETABLO"

أفضل سيناريو أصلي:

BOOKSMART

KNIVES OUT

MARRIAGE STORY

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

PARASITE

أفضل سيناريو مقتبس:

THE IRISHMAN

JOJO RABBIT

JOKER

LITTLE WOMEN

THE TWO POPES

Advertisements

أفضل مونتاج:

THE IRISHMAN

JOJO RABBIT

JOKER

FORD V FERRARI

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

أفضل تصميم إنتاج:

HE IRISHMAN

JOJO RABBIT

JOKER

1917

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

أفضل تصميم أزياء:

THE IRISHMAN

JOJO RABBIT

JUDY

LITTLE WOMEN

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

أفضل مكياج وشعر:

1917

BOMBSHELL

JOKER

JUDY

ROCKETMAN

أفضل صوت:

1917

JOKER

FORD V FERRARI

ROCKETMAN

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

أفضل مؤثرات بصرية:

1917

AVENGERS: ENDGAME

THE IRISHMAN

THE LION KING

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

أفضل تصوير سينمائي:

1917

THE IRISHMAN

JOKER

FORD V FERRARI

THE LIGHTHOUSE

أفضل موسيقى:

1917

JOJO RABBIT

JOKER

LITTLE WOMEN

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

أفضل فيلم بريطاني قصير:

AZAAR

GOLDFISH

KAMALI

LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE

THE TRAP

أفضل فيلم رسوم متحركة بريطاني قصير:

GRANDAD WAS A ROMANTIC

IN HER BOOTS

THE MAGIC BOAT

أفضل نجم صاعد:

أكوافينا

كاتلين ديفر

كيلفن هاريسون جونيور

جاك لودين

ميشيل وارد

قد يهمك أيضا:

"روما" يحصد جائزة أفضل فيلم ورامي مالك أفضل ممثل في الـ"بافتا"

رامى مالك ينال جائزة البافتا كأفضل ممثل فى فيلم Bohemian Rhapsody