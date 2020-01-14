كشفت الأكاديمية البريطانية لجوائز السينما والتليفزيون "بافتا"، القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأفلام والأعمال التليفزيونية في نسخته الـ73، ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين في 2 فبراير المقبل على مسرح ألبرت الملكي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
تصدر فيلم "Joker" للمخرج تود فيليبس، قائمة ترشيحات الجوائز، وتقاسم فيلما "Once Upon a Time in Hollywood" و"The Irishman" لمارتن سكورسيزي، المركز الثاني، برصيد 10 ترشيحات لكل منهما. وفيما يلي القائمة الكاملة لترشيحات جوائز "بافتا" 2020:
أفضل فيلم:
1917
THE IRISHMAN
JOKER
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
PARASITE
أفضل فيلم بريطاني:
1917
FOR SAMA
ROCKETMAN
SORRY WE MISSED YOU
THE TWO POPES
أفضل ممثلة رئيسية:
جيسي باكلي عن فيلم "Wild Rose"
سكارليت جوهانسون عن فيلم "Marriage Story"
سيرشا رونان عن فيلم "Little Women"
تشارليز ثيرون عن فيلم "Bombshell"
رينيه زيلويجر عن فيلم "Judy"
أفضل ممثل رئيسي:
ليوناردو دي كابريو عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"
آدم درايفر عن فيلم "Marriage Story"
تارون إيجرتون عن فيلم "Rocketman"
خواكين فينيكس عن فيلم "Joker"
جوناثن برايس عن فيلم "The Two Popes"
أفضل ممثلة مساعدة:
لورا ديرن عن فيلم "Marriage Story"
سكارليت جوهانسون عن فيلم "Jojo Rabbit"
فلورانس بوخ عن فيلم "Little Women"
مارجوت روبي عن فيلم "Bombshell"
مارجوت روبي عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"
أفضل ممثل مساعد:
توم هانكس عن فيلم "A Beautiful Day in the Neighborhood"
أنتوني هوبكينز عن فيلم "The Two Popes"
آل باتشينو عن فيلم "The Irishman"
جو بيشي عن فيلم "The Irishman"
براد بيت عن فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"
أفضل مخرج:
سام ميندز عن فيلم "1917"
مارتن سكورسيزي عن فيلم "THE IRISHMAN"
توم فيليبس عن فيلم "JOKER"
كوينتين تارانتينو عن فيلم "ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD"
بونج جون هو عن فيلم "PARASITE"
أفضل فيلم أجنبي:
THE FAREWELL
FOR SAMA
PAIN AND GLORY
PARASITE
PORTRAIT OF A LADY ON FIRE
أفضل فيلم وثائقي:
AMERICAN FACTORY
APOLLO 11
DIEGO MARADONA
FOR SAMA
THE GREAT HACK
أفضل فيلم رسوم متحركة:
FROZEN 2
KLAUS
A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON Will Becher
TOY STORY 4
جائزة العمل الأول لكاتب أو مخرج أو منتج بريطاني:
بايت مارك عن فيلم "Jenkin"
وعد الخطيب عن فيلم "إلى سما"
أليكس هولمز عن فيلم "MAIDEN "
هاري ووتليف عن فيلم "ONLY YOU"
ألفارو ديلجادو أباريسيو عن فيلم "RETABLO"
أفضل سيناريو أصلي:
BOOKSMART
KNIVES OUT
MARRIAGE STORY
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
PARASITE
أفضل سيناريو مقتبس:
THE IRISHMAN
JOJO RABBIT
JOKER
LITTLE WOMEN
THE TWO POPES
أفضل مونتاج:
THE IRISHMAN
JOJO RABBIT
JOKER
FORD V FERRARI
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
أفضل تصميم إنتاج:
HE IRISHMAN
JOJO RABBIT
JOKER
1917
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
أفضل تصميم أزياء:
THE IRISHMAN
JOJO RABBIT
JUDY
LITTLE WOMEN
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
أفضل مكياج وشعر:
1917
BOMBSHELL
JOKER
JUDY
ROCKETMAN
أفضل صوت:
1917
JOKER
FORD V FERRARI
ROCKETMAN
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
أفضل مؤثرات بصرية:
1917
AVENGERS: ENDGAME
THE IRISHMAN
THE LION KING
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
أفضل تصوير سينمائي:
1917
THE IRISHMAN
JOKER
FORD V FERRARI
THE LIGHTHOUSE
أفضل موسيقى:
1917
JOJO RABBIT
JOKER
LITTLE WOMEN
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
أفضل فيلم بريطاني قصير:
AZAAR
GOLDFISH
KAMALI
LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE
THE TRAP
أفضل فيلم رسوم متحركة بريطاني قصير:
GRANDAD WAS A ROMANTIC
IN HER BOOTS
THE MAGIC BOAT
أفضل نجم صاعد:
أكوافينا
كاتلين ديفر
كيلفن هاريسون جونيور
جاك لودين
ميشيل وارد
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